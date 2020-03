Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb-Oberes Gaistal - Außenlandung eines Segelflugzeugs

Bad Herrenalb-Oberes Gaistal (ots)

Außenlanden musste am Freitagnachmittag gegen 12.25 Uhr ein Segelflugzeug in der Talwiese. Die 19-jährige Pilotin hatte plötzlich keine Aufwinde mehr, was eine sofortige Landung notwendig machte. Bis das Flugzeug zum Stillstand kam, setzte es auf einer Wiese auf, riss einen Schneefangzaun ein und überquerte eine Straße.

Die Pilotin wurde bei der Landung leicht verletzt. Ein mitfliegender 20-jähriger Fluggast blieb unverletzt. Das Flugzeug wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell