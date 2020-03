Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Arbeitsunfall auf Baustelle

Pforzheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Freitagvormittag zog sich ein 21-Jähriger schwere Verletzungen zu. Auf einer Baustelle in der Dietlinger Straße, im Stadtteil Brötzingen, stellte der Mann gegen 07:00 Uhr, zusammen mit einem Mitarbeiter, händisch etwa 300 Kilogramm schwere Stahlarmierungen, die zur Abstützung einer Tunnelröhre dienen, auf. Diese fielen um und auf den 21-jährigen. Mit Hilfe des Mitarbeiters konnte sich der 21-jährige selbstständig darunter hervorretten, zog sich jedoch schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, zu. Er wurde durch einen Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsdienst Pforzheim wurde die Sachbearbeitung übernommen.

