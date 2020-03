Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Leicht verletzte Person nach Unfall an Zebrastreifen

Enzkreis (ots)

Am Freitagvormittag hat sich in Illingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 71-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Der 71-jährige wollte gegen 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße bei einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Durch einen auf der Bahnhofstraße heranfahrenden Mercedes, welcher beabsichtigte nach links in die Luigstraße abzubiegen, wurde der Mann erfasst. Dieser zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. An dem Mercedes entstand Sachschaden.

