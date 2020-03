Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Autofahrerin kommt in Gegenverkehr: 51-Jährige verletzt

Birkenfeld (ots)

Am Dienstagabend hat sich bei Birkenfeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 51-jährige Mazdafahrerin verletzt wurde.

Die 51-Jährige war gegen 17:30 Uhr von Birkenfeld in Richtung Neuenbürg unterwegs, als sie nach bisherigem Kenntnisstand möglicherweise eine Kreislaufschwäche oder ähnliches erlitt und in der Folge auf die Gegenfahrbahn kam. Im weiteren Verlauf touchierte sie mit ihrem Wagen einen entgegenkommenden VW, der von einem ebenfalls 51-Jährigen gesteuert wurde. Danach prallte sie gegen die Leitplanke. Durch den Unfall wurde die Mazdafahrerin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Insassen im VW blieben allesamt unverletzt. Der Mazda wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

