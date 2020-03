Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.03.2020, 18:15 Uhr

Neubulach (ots)

Die am vergangenen Freitag bei einem Verkehrsunfall in Neubulach von einem Fahrzeug erfasste Fußgängerin ist am Donnerstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die 76-jährige Frau war am Freitag, gegen 13 Uhr, in der Friedrich-Duss-Straße als Fußgängerin von einem Pkw angefahren und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

