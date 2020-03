Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unfall auf Autobahn: Verursacher geflüchtet

Kämpfelbach (ots)

Am Montagmorgen war ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er aufgrund eines Fahrstreifenwechsels eines unbekannten VW-Fahrers die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Mercedes-Fahrer fuhr zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West auf dem mittleren Fahrstreifen, wobei der unbekannte Fahrer mit seinem VW plötzlich nach links ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 34-Jährige stark ab und wich mit seinem Pkw nach links aus. Das Fahrzeug drehte sich daraufhin um seine eigene Achse und prallte letztlich gegen die Leitplanke. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher danach einfach davon. Der demolierte Mercedes war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Wer zu dem Sachverhalt sachdienliche Angaben machen oder weitere Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Autobahnpolizei unter 07231 125-810.

