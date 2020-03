POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektro-Werkzeuge aus gleich zwei Fahrzeugen gestohlen

Polizeipräsidium Pforzheim

Offenbar auf hochwertige Werkzeuge haben es von Samstag auf Montag unbekannte Täter im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg abgesehen. Im Laufe des Montags mussten zwei Autobesitzer feststellen, dass ihre Fahrzeuge über das Wochenende aufgebrochen und die darin verwahrten elektronischen Werkzeugmaschinen entwendet wurden. Aus einem im Fuchsgrabenweg verschlossenen Sprinter wurden u.a. zwei Hilti-Bohrmaschinen gestohlen. Bei einem wenige Minuten Fußweg entfernt abgestellten Klein-Lkw in der Max-Weber-Straße waren es mehrere Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine, vier Gerätekoffer und Ladegeräte allesamt der Marke Bosch, welche die Täter unerkannt an sich nehmen konnten. Der Diebstahlsschaden liegt bei über 4.500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311.

