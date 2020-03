Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bildechingen - Lastwagen kippt um: Hoher Sachschaden

Bildechingen (ots)

Am Montagmittag hat sich bei Bildechingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Lastwagen umgekippt ist.

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Eutingen im Gäu kommend in Richtung Bildechingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Bildechingen kam der Lkw mitsamt Anhänger aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte das Gespann auf leicht abschüssigem Boden um und blieb neben der Straße auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an dem Gespann sowie an der Ladung offenbar Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Ladung, bei welcher es sich in erster Linie um Getränke und Lebensmittel handelt, wird aktuell umgeladen, danach werden Lkw und Anhänger geborgen. Die Bundesstraße 28 ist im Bereich der Unfallstelle zum jetzigen Zeitpunkt voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

