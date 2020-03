Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler-Calw-Nagold-Bad Wildbad - Mehrere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Neuweiler-Calw-Nagold-Bad Wildbad (ots)

Von Freitag auf Sonntag haben sich im Kreis Calw mehrere Verkehrsunfälle ereignet, bei denen drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von insgesamt fast 50.000 Euro entstand.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmittag bei Neuweiler. Hier wollte gegen 13:30 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin in Höhe Rehmühle auf die Bundesstraße 294 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Lastwagen, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt unterwegs war und von einem 27-Jährigen gefahren wurde. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro.

Glimpflich, da ohne Verletzte, ist ein Unfall in Calw verlaufen, der sich ebenso am Freitag gegen 13.30 Uhr ereignet hatte. Ein 27-jähriger Seatfahrer war von der Eduard-Conz-Straße aus in die Stuttgarter Straße abgebogen und hatte hierbei einem 80-jährigen Mercedesfahrer die Vorfahrt genommen. Bei dem darauffolgenden Unfall entstand Schaden von insgesamt circa 8.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall unter Alkohol am Samstag bei Nagold. Dabei war eine 33-jährige Audifahrerin gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 4345 von Nagold-Vollmaringen in Richtung Industriegebiet Nagold-Wolfsberg unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und leicht gegen einen Baum stieß. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurden die 33-Jährige sowie ihre 12-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Am Audi, welcher in der Folge abgeschleppt werden musste, entstand Schaden von etwa 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Audifahrerin alkoholisiert ist. Ein mit ihr durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über anderthalb Promille. Die 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

Mit einem Schwerverletzten endete am Sonntagmittag ein Unfall bei Bad Wildbad. Ein 45-jähriger Motorradfahrer war gegen 12:15 Uhr auf der Landesstraße 351 aus Richtung Enzklösterle kommend in Fahrtrichtung Bad Wildbad unterwegs, als er am Beginn einer Rechtskurve offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur geriet. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, welches von einem 92-Jährigen gefahren wurde. Der Motorradfahrer musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sowohl das Motorrad, als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell