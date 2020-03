Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Polizei kontrolliert alkoholisierten Mofafahrer

Ispringen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Freitagabend in Ispringen einen alkoholisierten 52-jährigen Mofafahrer beobachten.

Der 52-jährige Mofafahrer befand sich am Abend in einer Gaststätte in Ispringen und soll im Anschluss unter Alkoholeinfluss seinen Heimweg auf einem Mofa angetreten haben. Nachdem die alarmierten Polizeibeamten den Mofafahrer an seiner Wohnadresse antrafen, hatte ein Alkoholvortest über zwei Promille zum Ergebnis. Der Mofafahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

