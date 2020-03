Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Missachteter Vorrang führt zu Unfall

Pforzheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist das Ergebnis einer Vorrangsverletzung vom Freitagmorgen in Pforzheim.

Dabei fuhr eine 31-jährige Fahrerin gegen 08:30 Uhr mit ihrem VW auf der Calwer Straße in stadtauswärtige Richtung und beabsichtigte nach links in den Häldenweg abzubiegen. An der Einmündung nahm sie einem Ford den Vorrang, der in entgegenkommende Richtung unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell