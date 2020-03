Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall unter Beteiligung eines Schneeräumfahrzeugs

Freudenstadt (ots)

Leicht verletzt wurde am Freitagmittag gegen 12.40 Uhr ein 26-jähriger Skoda Fahrer, nachdem es zu einem Unfall unter der Beteiligung eines Schneeräumfahrzeugs kam. Ein 22-jähriger befuhr mit seinem Traktor mit Schneepflug die Bundesstraße 28 von der Einmündung Untere Paßstraße in Richtung Alexanderschanze. Als er auf schneebedeckter Fahrbahn an einem festgefahrenen Sattelzug eines 35-Jährigen vorbeifuhr, erkannte er den 26-jährigen Skoda Fahrer, der mit seinem Fahrzeug bergabwärts entgegenkam. Der 22-Jährige hielt mit seinem Räumfahrzeug an. Der 26-Jährige begann zu bremsen und zu rutschen und prallte gegen das Räumfahrzeug und den Sattelzug.

Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

