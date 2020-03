Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Kein Alkohol: Gäste randalieren in Gaststätte

Pfalzgrafenweiler (ots)

Ein 30-Jähriger und ein 36-Jähriger randalierten in einer Gaststätte am Samstagfrüh gegen 02.50 Uhr, nachdem der Gastwirt den beiden Männern keinen Alkohol mehr ausschenkte. Der Gastwirt wollte die Gaststätte schließen, wobei die beiden Männer damit offensichtlich nicht einverstanden waren. In der Folge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Besuchern der Gaststätte und dem Gastwirt sowie dessen Sohn, der helfend eingreifen wollte.

Bei der Auseinandersetzung ging auch eine Glasscheibe der Eingangstür zu Bruch.

Die beiden Besucher hatten einen Atemalkohol von jeweils über 2,4 Promille. Dem 30-Jährigen und 36-Jährigen droht nun eine Anzeige.

