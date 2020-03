Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Enzkreis (ots)

Zwei Jugendliche sind am Freitagabend von einer Streife der Polizeihundestaffel gestoppt worden.

Die Streifenwagenbesatzung wurde gegen 22.20 Uhr auf ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad aufmerksam, da dieses ohne jegliche Beleuchtung in Keltern von der Höhenstraße kommend auf der Kreisstraße 4538 in Fahrtrichtung Dietlingen unterwegs war. In der Alten Dietlinger Straße konnte das Zweirad letztendlich gestoppt werden. Bei der daraufhin erfolgten Verkehrskontrolle wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt. Nicht nur das Kleinkraftrad wies keinerlei Versicherungsschutz auf, auch besaß der 16-jährige Fahrer nicht die dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 15-jährige Sozius war der eigentliche Besitzer des Zweirades. Beide Jugendliche wurden ihren Eltern überstellt.

Der 16-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Der 15-Jährige gelangt wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Simone Unger, Pressestelle

