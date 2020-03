Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrug mit Gewinnversprechen: Kassiererin bewahrt 77-Jährige vor Schlimmerem

Nagold (ots)

Einer aufmerksamen Kassiererin in einem Einkaufsmarkt ist es zu verdanken, dass eine 77-jährige Frau in Nagold nicht um mehrere Tausend Euro erleichtert wurde.

Die 77-hatte am Mittwochmorgen einen Anruf erhalten, in dem ihr ein hoher Bargeldgewinn versprochen wurde. Um diesen zu erhalten, müsste sie eine Gebühr in Form von Guthabenkarten bezahlen. Die Frau ging daraufhin in einen Einkaufsmarkt, kaufte dort zweimal die geforderten Guthabenkarten und übermittelte die Kodes der einzelnen Karten den Anrufern. Nachdem die Betrüger auf diese Weise bereits einen Wert von 1.000 Euro von der Geschädigten ergaunert hatten, sagten sie zu ihr, dass sich ihr Gewinn noch einmal erhöht hätte. Hierzu müsste sie den Anrufern jedoch auf gleichem Wege nochmals eine Summe von 4.300 Euro als Bearbeitungsgebühr zukommen lassen. Die 77-Jährige ging daraufhin nochmals los, um die weiteren Guthabenkarten zu kaufen. Dieses Mal ging sie allerdings in einen anderen Einkaufsmarkt. Der dortigen Kassiererin kam das Ganze merkwürdig vor und sie informierte ihre Kassenleitung. In der Folge flog der Schwindel auf, woraufhin die Kassenleiterin die Polizei verständigte. Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen nach den noch unbekannten Tätern übernommen.

