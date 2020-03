Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden: Suche nach Unfallbeteiligtem

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter VW-Fahrer beschädigte am Donnerstagmorgen beim Linksabbiegen von der Habermehlstraße in die Fritz-Ungerer-Straße einen rechts neben ihm fahrenden und ebenfalls nach links abbiegenden Seat. Nach aktuellen Erkenntnissen wartete der 28-jähriger Seat-Fahrer gegen 11:00 Uhr auf dem rechten von zwei Fahrstreifen auf das Grünlicht der dortigen Ampel. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, bog er nach links auf die Fritz-Ungerer-Straße ab und spürte plötzliche eine Erschütterung an seinem Fahrzeug. An der darauffolgenden Kreuzung musste er an der Ampel wieder auf Grün warten. Links neben ihm hielt der silberne VW auf der Linksabbiegerspur in Richtung Brötzinger Brücke an. Dessen Fahrer fragte den 28-jährigen über das heruntergelassene Beifahrerfenster, ob dieser die Spur wechseln wollte. Daraufhin bog der VW-Fahrer nach links auf die Brötzinger Brücke ab und der Seat-Fahrer fuhr weiter auf der Fritz-Ungerer-Straße. Zu Hause bemerkte er eine Eindellung an seinem linken, hinteren Radlauf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Der VW-Fahrer, welcher noch unbekannt ist, kann wie folgt beschrieben werden: Lebensälterer Herr, mit längeren grauen Haaren und einem schmalen, faltigen Gesicht. Er war unterwegs mit einem silberfarbenen VW Touareg mit Pforzheimer Kennzeichen.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des VW Touareg, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231 186 4100, zu melden.

