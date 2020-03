Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Betrunkener Autofahrer auf Bundesstraße unterwegs

Neulingen (ots)

Weil ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend bei Neulingen offenbar unter Alkoholeinwirkung unterwegs war, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Mann fuhr mit seinem Skoda gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 294 in Fahrtrichtung Pforzheim und erweckte dabei die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer, indem er mehrfach auf die Gegenfahrbahn oder in den Straßengraben fuhr. Nur durch eingeleitete Bremsmanöver der entgegenkommenden Fahrzeuge konnte dem Skodafahrer ausgewichen und eine Kollision verhindert werden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Der Autofahrer musste in der Folge neben der Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die wegen dem Skoda bremsen oder ihm ausweichen mussten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

Lena Bischoff, Pressestelle

