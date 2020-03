Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Versuchter Einbruch in Sporthalle

Calw (ots)

Unbekannte haben versucht, am Donnerstag zwischen 6:15 Uhr und 11:30 Uhr in der Calwer Pestalozzistraße in eine Sporthalle einzubrechen.

Die Täter wollten die Eingangstüre aufhebeln und durch diese in das Gebäude gelangen. Dabei scheiterten sie jedoch, wobei sie einen Türknopf beschädigten. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 161-3511 in Verbindung.

