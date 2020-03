Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Versuchter Einbruch beim Deutschen Roten Kreuz

Neubulach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr in Neubulach-Liebelsberg versucht, in ein Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes einzubrechen und dabei einen Rollladen beschädigt. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude in der Straße "Auf der Strazel" einzudringen, sodass sie letztlich unerkannt flüchteten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 161-3511 in Verbindung.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell