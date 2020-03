Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte Grün?

Pforzheim (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es in Pforzheim im Einmündungsbereich Wilferdinger Straße/ Kurze Steig zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Eine 36 Jahre alte VW Fahrerin befuhr die Wilferdinger Straße und wollte an der Einmündung, welche durch eine Ampelschaltung geregelt wird, nach links in die Straße Kurze Steig abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 49-jährige Toyotafahrerin auf der Karlsruher Straße stadteinwärts. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231 186 3111, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

