PF) Pforzheim - Erfolgreiche Alkohol- und Drogenkontrollen

34-Jährige mit rund drei Promille unterwegs

Pforzheim (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh vier Verkehrsteilnehmer beanstandet.

Gegen 17.15 Uhr wurde in der Hauptstraße in Remchingen-Wilferdingen ein 48-jähriger Mercedes Fahrer angehalten. Er wurde positiv auf Kokain und Cannabis getestet. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Eine 34-jährige Opel Fahrerin war um 18.50 Uhr in der Schönblickstraße in Ispringen mit rund drei Promille unterwegs. Neben ihrem Führerschein musste sie auch eine Blutprobe abgeben.

In der Industriestraße in Knittlingen versuchte gegen 00.45 Uhr ein 36-jähriger BMW Fahrer sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Beim Erkennen des Streifenwagens bog er schnell in das Industriegebiet ab, stellte seinen Pkw ab und rannte weg. Die Beamten konnten ihn einholen und schließlich einer Kontrolle unterziehen. Er wurde positiv auf Kokain und Amphetamine getestet. Nach dem er eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03.55 Uhr wurde ein 36-jähriger VW Fahrer mit rund 1,5 Promille in der Calwer Straße in Pforzheim kontrolliert. Auch er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Allen Verkehrsteilnehmern droht nun eine Anzeige.

