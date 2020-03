Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Friseursalon und Blumenladen

Kämpfelbach (ots)

Gleich in zwei Geschäfte brachen unbekannte Täter in Ersingen ein.

Beide Taten ereigneten sich zwischen Mittwochmittag, 13:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr.

In der Langen Straße versuchten die Täter zunächst die Eingangstür eines Friseursalons aufzuhebeln. Als dies misslang, nahmen sich die Einbrecher ein Fenster vor, hebelten dieses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Salons. Hier stahlen sie unter anderem Bargeld aus der Kasse. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

In der Unteren Eisinger Straße gelang es den Tätern, die Eingangstür eines Blumenladens aufzuhebeln. Aus den Geschäftsräumen entwendeten sie dann ebenso Geld aus der Kasse. Zudem schafften es die Täter, auf noch unbekannte Weise einen Tresor zu öffnen und auch hieraus das Bargeld zu stehlen. Insgesamt entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter 07231 186 3211, oder dem Polizeiposten Königsbach-Stein, unter 07232 311700, in Verbindung zu setzen.

