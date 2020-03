Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall beim Fahrstreifenwechsel: Peugeotfahrerin leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Der Spurwechsel eines 55-jährigen Audifahrers hat am Mittwochmorgen in Pforzheim zu einem Unfall mit einer 55-jährigen Peugeotfahrerin geführt. Gegen 08:00 Uhr fuhr der Audifahrer mit seinem Fahrzeug am Bahnhofplatz in Richtung Lindenstraße und beabsichtigte im dortigen Bereich die Fahrbahn zu wechseln. Dabei übersah er offensichtlich die auf der Fahrbahn neben ihm befindliche 55-Jährige mit ihrem Wagen. Durch den Zusammenstoß wurde die Peugeotfahrerin leicht im Bereich der Hüfte und am Bein verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

