Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-FDS-PF) Pforzheim - Mehrere Autofahrer ohne Führerschein erwischt

Pforzheim (ots)

Die Polizei hat von Mittwoch auf Donnerstag gleich mehrere Personen ohne Führerschein am Steuer erwischt.

In Calw war ein 35-jähriger Opelfahrer in der Stuttgarter Straße ohne Führerschein unterwegs. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss und hatte gestohlene Kennzeichen an seinem nicht versicherten Auto angebracht. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

Ebenso kontrollierten Polizisten eine 34-jährige Mercedesfahrerin in der Pforzheimer Bahnhofstraße. Auch sie war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Ein 15-Jähriger ist in Freudenstadt auf der Straßburger Straße ohne Führerschein und mit einem verkehrsunsicheren Motorroller unterwegs gewesen. Die Beamten behielten die Betriebserlaubnis und das Kennzeichen zur Vorbereitung der Stilllegung ein.

Alle drei Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell