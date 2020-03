Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Einbrecher stehlen Metall

Engelsbrand (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag in Engelsbrand in eine Firma eingebrochen und haben Metall gestohlen.

Die Täter verschafften sich gegen 3:30 Uhr Zugang zu dem Firmengelände im Salmbacher Weg. Im Anschluss entwendeten sie aus einer Lagerhalle eine größere Menge Metall und transportierten sie mit einem Fahrzeug ab. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 79120 in Verbindung.

