Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Unbekannte steigen in Geschäft ein

Ispringen (ots)

Unbekannte stiegen über ein Fenster in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Geschäft in der Pforzheimer Straße ein. Im Innern konnten sie Bargeld von über 200 Euro entwenden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell