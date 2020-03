Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbrecher hebeln Fenster auf

Friolzheim (ots)

Von Montagnachmittag auf Dienstagabend sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Friolzheim eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude in der Leonberger Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer, bevor sie unerkannt flüchteten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell