POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Polizeibeamter nach Angriff durch 39-Jährigen leicht verletzt

Heimsheim (ots)

Durch einen tätlichen Angriff ist am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr in der Hauptstraße in Heimsheim ein Polizeibeamter leicht verletzt worden.

Die Polizei wurde zu einer Streitigkeit in der Gaststätte eines dort ansässigen Hotels gerufen. In unmittelbarer Nähe der Lokalität konnte ein Beteiligter der Streitigkeiten mittig auf der Fahrbahn und dem Anschein nach stark angetrunken festgestellt werden. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten ging der 39-jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit direkt auf einen der Polizeibeamten zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Trotz des schnellen Reaktionsvermögens des Polizeibeamten, gelang es ihm nicht vollständig, den Angriff abzuwehren und der Angreifer verletzte ihn leicht im Gesicht. Erst mit dem Einsatz von Pfefferspray konnten der Polizeibeamte und sein Kollege den aggressiven Mann überwältigen und festnehmen.

Nachdem sich vor Ort herausstellte, dass der 39-jährige Mann vor Eintreffen der Polizeistreife mehreren Verkehrsteilnehmern vor die Fahrzeuge lief oder sogar mit den Händen dagegen schlug, wurde er in Gewahrsam genommen. In einem der Fälle warf sich der Mann sogar auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Autos. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte sich der Mann weiterhin immens und wollte nicht in den Streifenwagen einsteigen. Zudem beleidigte er auch noch die eingesetzten Polizeibeamten.

Auf den 39-jährigen Mann wartet nun ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung. Ob er sich auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar gemacht hat, wird derzeit noch ermittelt.

