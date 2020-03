Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrgast in Linienbus nach Bremsmanöver verletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein 60-jähriger Fahrgast in einem Linienbus in der Wilhelm-Becker-Straße, nachdem er aufgrund eines Bremsmanövers gestürzt war. Der 44-jährige Linienbusfahrer musste aufgrund eines weißen BMW stark abbremsen, da dieser plötzlich und ohne den Blinker zu betätigen in einen Parkplatz einbog. Der 60-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Weitere Hinweise zum BMW oder dessen Fahrer sind nicht vorhanden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

