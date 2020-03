Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Krankengymnastikpraxis

Bad Herrenalb (ots)

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Praxis an der Kurpromenade. Dort entwendeten sie einen kleineren Geldbetrag sowie ein blaues Handtuch und flüchteten dann unerkannt. Der Sachschaden am Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter 07083 2426 oder beim Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 zu melden.

