POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger mit Hund verursacht Unfall mit mehreren Verletzten und flüchtet

Pforzheim (ots)

Am Montagabend hat sich in Pforzheim ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein unbekannter Fußgänger hatte gegen 19:15 Uhr die Bundesstraße 10 zwischen Eutingen und Pforzheim überquert und dabei das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel missachtet. Ein 18-jähriger Golf-Fahrer, welcher von Eutingen kommend in Richtung Pforzheim unterwegs war, musste in der Folge ausweichen, um den Fußgänger nicht zu überfahren. Dadurch geriet der Golf ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und pralle letztlich gegen einen Baum. Durch den Unfall wurden sowohl der 18-Jährige, als auch seine beiden 16-jährigen Mitfahrer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Golf, der abgeschleppt werden musste, entstand Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Der bislang unbekannte Fußgänger entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich in irgendeiner Weise um den Unfall zu kümmern. Er wird beschrieben als älterer Mann mit kräftiger Statur. Er soll mit einer Kapuzenjacke aus Leder und Stoff bekleidet gewesen sein und einen Schäferhund mitgeführt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

