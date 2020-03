Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Verletzte bei Verkehrsunfällen

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Montags haben sich in Pforzheim insgesamt vier Verkehrsunfälle ereignet, wobei nicht nur ein Gesamtschaden von knapp 11.000 Euro verursacht wurde, sondern auch die Unfallgeschädigten leicht verletzt wurden.

Am Montagmorgen befuhr eine 39-Jährige Pkw-Fahrerin die Werner-Siemens-Straße stadteinwärts, als an der Kreuzung zur Grünewaldstraße ein vorfahrtsberechtigter Fahrradfahrer die Kreuzung passieren wollte. Die Autofahrerin übersah den von rechts kommenden 59-Jährigen, welcher durch die folgende Kollision leicht verletzt wurde und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am Nachmittag ereigneten sich gleich zwei weitere Verkehrsunfälle. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der zweispurigen Calwer Straße übersah ein 55 Jahre alter Toyota-Fahrer den rechts neben sich fahrenden Mercedes. Während des beabsichtigten Fahrmanövers versuchte der Mercedes-Fahrer seinen Pkw auf die Grünflache zu lenken, um einem Zusammenstoß auszuweichen. Hierbei stieß er mit dem rechten Vorderreifen an einen Bordstein und verletzte sich in der Folge an seiner Schulter.

Wenige Zeit später war ein 42-jähriger Seat-Fahrer auf der Habermehlstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchenstraße musste er aufgrund Rotlichts anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, fuhr ihm unvermittelt eine hinter ihm befindliche 32-jährige Pkw-Fahrerin auf. Der 42-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Am Montagabend befuhr ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer die Anshelmstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Blumenheckstraße missachtete ein 25-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt des Nissans, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall drehte sich der Nissan um 180 Grad und stieß in der Folge an ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin des Nissan-Fahrers leicht verletzt.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell