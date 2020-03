Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fälle von Pkw-Aufbruch

Pforzheim (ots)

Am Samstag haben sich in Pforzheim zwei Fälle von Fahrzeugaufbrüchen ereignet, welche möglicherweise vom selben Täter begangen wurden.

Der erste Fall ereignete sich um kurz nach 12 Uhr in der Maximilianstraße. Hier versuchte der Unbekannte wahrscheinlich mit einem Hammer, die Scheibe eines weißen VW Up einzuschlagen. Als er dabei von einem Zeugen gestört wurde, flüchtete er in Richtung Luisenstraße.

Die weitere Tat ereignete sich gegen 13 Uhr in der Steubenstraße. Dort schlug der Täter die Scheibe eines weißen VW Golf ein und erbeutete eine Handtasche.

Der Täter wird beschrieben als ein etwa 20 Jahre alter, circa 1,8 Meter großer Mann mit hellbraunen Haaren und westeuropäischem Erscheinungsbild. Er war gekleidet mit einer dunkelgrauen Trainingshose mit weißen Streifen an der Seite, einer dunkelblauen Jacke sowie einer Baseballkappe mit Tarnmuster.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

