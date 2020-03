Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher stehlen Kupfer und Werkzeug

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind von Samstag- auf Sonntagmittag in das Lagergebäude des Umspannwerks bei Mühlacker-Enzberg eingedrungen.

Die Einbrecher zerstörten mehrere Fensterscheiben und drangen so in die Räumlichkeiten in der Heilbronner Straße ein. Dort entwendeten sie über 100 Kilogramm Kupferkabel, mehrere Motorsägen sowie weitere Maschinen im Wert von insgesamt wohl mindestens 5.000 Euro. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug mit ausreichend Laderaum benutzt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell