POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Unfall mit schwerverletzter Person

Eine 54-jährige Frau wurde am Samstagabend bei einem Unfall im Bereich zwischen Pforzheim und Neulingen-Bauschlott schwer verletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ölbronn-Dürrn aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Opel die Bundesstraße 294 von Pforzheim kommend in Richtung Neulingen-Bauschlott. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 4527 missachtete der Opelfahrer nach bisherigem Stand der Ermittlungen das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich wollte eine aus Richtung Ölbronn-Dürrn kommende 54-jährige Audifahrerin an der Kreuzung bei Grünlicht nach links in Richtung Pforzheim abbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 54-jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ölbronn-Dürrn befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt befanden sich zwei Streifenbesatzungen, ein Notarzt, drei Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Ölbronn-Dürrn mit insgesamt 26 Mann und vier Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle. Die beiden Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

