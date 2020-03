POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar-Mühlen - Unbekannter entwendet Liegefahrrad / Lichtbild beigefügt

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar-Mühlen - Unbekannter entwendet Liegefahrrad

Horb am Neckar-Mühlen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Sonntagnachmittag ein orangenes Liegefahrrad in der Lammstraße. Das Fahrrad war in der unmittelbaren Nähe von Sperrmüll abgestellt. Möglicherweise wurde das Fahrrad auch durch einen Sperrmüllsammler mitgenommen. Die Tatzeit kann von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451 96-0, in Verbindung zu setzen.

