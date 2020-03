Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mann durch Geschoss aus einer Luftdruckwaffe verletzt

Freudenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, lief ein 32jähriger Mann über eine Fußgängerbrücke über die Ludwig-Jahn-Straße, in Richtung der Theodor-Gerhard-Schule. Plötzlich verspürte er einen starken und stechenden Schmerz in seinem rechten Bein. Er begab sich daraufhin in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass in seiner Wade ein Projektil steckte. Das Projektil musste operativ entfernt werden. Die Begutachtung des Projektils ergab, dass es sich um ein so genanntes Diabolo handelt. Diabolos werden als Geschosse in Luftdruckwaffen verwendet. Wer auf ihn geschossen hat, konnte der Mann nicht sagen. Er hatte weder etwas gehört, noch gesehen. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Freudenstadt unter der Rufnummer 07441/536-0 zu melden.

