POL-Pforzheim: Versammlung 'Critical Mass' in Pforzheim zum Thema 'Sicherheit - Überquerung der Deimlingstraße'

(PF) Pforzheim (ots)

Am Freitag führte die Gruppe der Fahrradaktivisten 'Critical Mass' eine Versammlung in der Deimlingstraße durch, die ab 17:00 Uhr für eine Stunde das Thema der Sicherheit - Überquerung der Deimlingstraße aufgriff. Die Radfahrer versammelten sich am Häuschen des Flußkraftwerkes am Waisenhausplatz und demonstrierten friedlich mit Redebeiträgen zu ihrem Anliegen. Alle ca. 30 Teilnehmer führten ihre Fahrräder mit.

