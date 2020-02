Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte stehlen Metall

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7:30 Uhr, in ein Firmengelände in der Pforzheimer Kanzlerstraße eingedrungen und haben Metall entwendet.

Die Täter zwickten zunächst einen Maschendrahtzaun auf und verschafften sich so Zugang zu dem Hof der Firma. Von dort entwendeten sie verschiedene Metalle in größeren Mengen und transportierten sie ab. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 2.500 Euro. Der Schaden am Zaun wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell