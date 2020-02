Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 37-Jähriger entreißt Tasche und wird von Passanten an Flucht gehindert

Pforzheim (ots)

Ein 37-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße in Pforzheim einem 69-Jährigen seine Herrenhandtasche geraubt.

Der 37-Jährige stieß den 69-Jährigen zunächst von hinten zu Boden und riss ihm daraufhin die Tasche aus der Hand. Der anschließende Fluchtversuch des Täters scheiterte jedoch einige Meter entfernt an Passanten, die ihm den Weg versperrten. In der Folge lief der 37-Jährige wieder zurück und rempelte den 69-Jährigen so an, dass dieser erneut zu Boden fiel. Durch weitere Passanten wurde der Räuber schließlich gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Geschädigte erlitt durch die Stürze Prellungen und Schürfwunden.

Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder den Täter im Bereich Kaiser-Friedrich-Straße, Irenicus-, Steuben- oder Hildebrandstraße beobachten konnten, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell