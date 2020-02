Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Pforzheim - Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden nach Sturmtief mit Schneeeinbruch

Pforzheim (ots)

Sieben leichtverletzte Personen und Sachschaden von insgesamt fast 100.000 Euro sind das Ergebnis der Wetterverhältnisse, die am von Donnerstag auf Freitag im Präsidiumsbereich herrschten.

Auf winterglatter Fahrbahn ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle und infolge des Sturms verunfallten vereinzelt Autofahrer mit auf der Fahrbahn liegenden Bäumen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen mit Schwerpunkt im Kreis Freudenstadt, wobei Landes- sowie mitunter auch Bundesstraßen zeitweilig gesperrt werden mussten.

Auf der Kreisstraße 4700 zwischen Schopfloch und Glatten wurden fünf Insassen eines Pkw leicht verletzt, als ihr Wagen von einem anderen Fahrzeug erfasst wurde, welches auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenspur geriet. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Eine verletzte Person und Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro forderte ein weiterer Unfall auf der Landesstraße 412 bei Loßburg. Hier kam auf der Strecke von Betzweiler-Wälde nach Loßburg ein Wagen auf schneebedeckter Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Auch bei Neuweiler wurde auf der Bundesstraße 294 eine Person verletzt. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen von Calmbach kommend in Richtung Freudenstadt unterwegs und geriet auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei stieß er gegen ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Hier beträgt der Gesamtsachschaden etwa 12.000 Euro.

Das Polizeirevier Horb sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 19:15 Uhr, bei Horb ereignet hat. Hier war der Fahrer eines BMW auf der Kreisstraße 4779 von der Rexinger Kapelle in Richtung Rexingen unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Als der BMW-Fahrer versuchte, dem Wagen auszuweichen, kam er selbst ins Rutschen und überfuhr ein Verkehrszeichen. Das entgegenkommende Auto fuhr in der Folge einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Die Hilfskräfte waren bis in die Mittagsstunden hinein mit Aufräumarbeiten an den unterschiedlichen Einsatzorten beschäftigt. Insgesamt musste die Polizei über 50 Mal zu witterungsbedingten Einsätzen ausrücken.

