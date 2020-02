Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Huchenfeld - Einbrecher dringen in Gemeindezentrum und Kindergarten ein und verursachen erheblichen Sachschaden

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch brachen in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 07:00 Uhr unbekannte Täter in Huchenfeld in das kirchliche Gemeindezentrum sowie den angrenzenden Kindergarten in der Straße "An der Kirche" ein.

Um nicht erkannt zu werden und die Dunkelheit ausnutzen zu können, manipulierten die Täter zunächst an einer Straßenlaterne. Des Weiteren war am Gemeindezentrum ein Bewegungsmelder abgerissen worden. Schließlich schlugen die Einbrecher ein Loch in eine Türscheibe und entriegelten diese. Zuvor scheiterten sie an zwei Türen und einem Fenster. Die Täter hebelten im Inneren mehrere Zwischentüren auf und betraten verschiedene Räume. Im Sekretariat durchsuchten die Unbekannten Schränke und Kommoden. Der Inhalt wurde teilweise herausgerissen und auf dem Boden verstreut. Der Zustand in einem weiteren Büro und einem Lagerraum lässt auf dieselbe Vorgehensweise schließen.

Im Anschluss an den Einbruch ins Gemeindezentrum hebelte vermutlich dieselbe Täterschaft ein Fenster zum Büro des nahegelegenen Kindergartens auf. Dort wurden ein Schrank und ein Rollcontainer aufgebrochen und lediglich ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden hingegen wird auf über 2000 Euro geschätzt.

