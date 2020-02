Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Mühlacker (ots)

Auffinden einer Wasserleiche - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.02.2020

Der Leichnam, welcher am 22.02.2020 durch Passanten in der Enz gefunden wurde, wurde am 25.02.2020 obduziert. Die genauen Ergebnisse stehen noch aus. Mit diesen wird nicht vor nächster Woche gerechnet. Am Mittwoch fanden Suchmaßnahmen durch Polizeikräfte am Enzufer in einem Bereich des Eutinger Tals statt, die ebenfalls im Zusammenhang mit den vorliegenden Ermittlungen standen.

Simone Unger, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Harald Lustig, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell