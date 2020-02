Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Unbekannte dringen in Unternehmen ein und stehlen Computer

Bad Liebenzell (ots)

In einem Gewerbegebiet in Unterhaugstett brach am Mittwoch, gegen 03:45 Uhr, ein unbekannter Täter in ein Maschinenbauunternehmen ein und entwendete einen Computer.

Zunächst warf der Täter ein Fenster mit einem Stein ein, entriegelte es und gelangte so in ein Großraumbüro. Hieraus entwendete er einen Computer und riss einen weiteren Bildschirm vom Schreibtisch. Nach ersten Erkenntnissen ließ er die weiteren Räumlichkeiten unbeachtet und flüchtete vom Tatort. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, der Gesamtsachschaden wird auf 1600 Euro beziffert.

