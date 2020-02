Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Vier leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Enzkreis (ots)

Vier Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro war die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmittag in Eisingen. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Volvofahrer die Steiner Straße in Richtung Königsbach-Stein. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät den vor ihm verkehrsbedingt wartendenden Seat und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die vierköpfige Familie, welche sich im Seat befand, leicht verletzt.

