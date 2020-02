Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbrecher dringen in Räumlichkeiten einer Fachklinik ein und entwenden Tresor

Schömberg (ots)

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 17.45 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters und einer Tür Zutritt zu Klinikräumen und entwendete einen Tresor. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt.

Zunächst wurde ein Seitenfenster am Hauptgebäude aufgehebelt, wodurch die Täter in den Raum mit dem Einbautresor gelangten. Dieser wurde ausgebaut und vermutlich mit einem Handschiebewagen in ein Fahrzeug verladen. Weiterhin verschafften sich die Täter durch Aufhebeln einer Fluchttüre Zugang zu einem Nebengebäude. Dort wurden mehrere verschlossene Bürotüren eingetreten und Schränke mit Dokumenten geöffnet. Ebenso wurden im Dachgeschoss desselben Gebäudes Wohnräume aufgebrochen, wobei sich der Bewohner zur Tatzeit dort nicht aufgehalten hatte. Ob aus dem Nebengebäude etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Am Samstagvormittag wurde in einem Waldgebiet bei Pfinztal durch einen Spaziergänger der Tresor aufgefunden. Der Pp Schömberg hat die weiteren polizeilichen Ermittlungen übernommen.

