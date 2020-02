Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 1 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in eine Gaststätte in der Bleichstraße in Pforzheim eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes auf und durchsuchten danach die Räumlichkeiten. Nachdem sie einen vierstelligen Betrag erbeutet hatten, flohen die Einbrecher unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 in Verbindung.

