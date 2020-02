Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Einbruch in Wohnhaus

Neulingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, in Neulingen-Göbrichen in der Waldblickstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Täter hebelten die Terrassentüre des Gebäudes auf und drangen in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231 186-4444 in Verbindung.

Christoph Schaper, Pressestelle

