Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Calw (ots)

Ein mit weit über zwei Promille alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagnacht in der Höefner Straße in Schömberg einen Unfall verursacht. Der 30-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 00:15 Uhr die Höefner Straße in Richtung Höfen, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung sein Fahrzeug nach rechts lenkte und hier gegen den geparkten Audi einer 25-jährigen prallte. Der BMW war nach dem Aufprall nicht mehr Fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen riefen die Polizei. Ein durchgeführter Alkoholvortest bei dem 30-jährigen ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Der Mann musste die Beamten des Polizeirevier Calw in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes behielten die Kollegen ein. Er muss mit einer Strafanzeige wegen der Alkoholfahrt sowie den dabei verursachten Unfall rechnen.

