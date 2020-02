Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW)Calw-Hirsau - Unbekannte Brandursache führt zu hohem Sachschaden

Calw (ots)

Eine Vielzahl an Einsatzkräften verschiedener Feuerwehren war am Freitagabend zu einem Brand im Zentrum für Psychiatrie Calw - Klinikum Nordschwarzwald ausgerückt. Gegen 19.40 Uhr löste die dortige Brandmeldeanlage aus, wobei der Entstehungsbrand im zweiten Untergeschoss laut Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung verrußte der Flurbereich, in welchem sich Putz- und Wäscheutensilien befanden. Nach ersten Ermittlungen dürften Putzlappen in Brand geraten sein. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Durch den Brand wurden eine Holzplatte, Gipskartontafeln und auch die Aufzugselektrik beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Es kam nach nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Personenschaden. Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen aufgenommen.

